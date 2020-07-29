Пішов спати до БМП і помер: правоохоронці розслідують загадкову смерть військового
Київ • УНН
КИЇВ. 29 липня. УНН. У Волноваському районі Донецької області помер військовий. Про це УНН повідомили правоохоронці.
Попередньо встановлено, що військовослужбовець 1979 року народження пішов спати до БМП. Відбувалося все поряд із позиціями українських військових неподалік села Старогнатівка.
Наступного дня військові, не побачивши товариша по службі, виявили його труп у бойовій машині.
На тілі померлого не виявлено ознак насильницької смерті. Однак правоохоронці проводять перевірку.
Як повідомляв УНН, у Рівненській області за підозрою у вбивстві солдата затримали сержанта розвідувальної роти.
Також нагадаємо, що після жорстокого побиття у Запоріжжі у реанімації помер боєць полку "Азов".