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За підозрою у вбивстві солдата затримали сержанта розвідроти

За підозрою у вбивстві солдата затримали сержанта розвідроти

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 липня. УНН. У Рівненській області за підозрою у вбивстві солдата затримали сержанта розвідувальної роти. Про це УНН повідомили правоохоронці.

До реанімаційного відділення Дубенської центральної лікарні вчора, 26 липня, був доставлений військовий, що проходив службу за контрактом водієм у розвідроті військової частини, яка дислокується у місті Дубно. У солдата (1982 року народження) були численні травми тулуба та голови, від яких він згодом помер.

За підозрою у скоєнні злочину затриманий сержант (1990 року народження), який проходить службу за контрактом у цій розвідувальній роті за контрактом.

Обставини та мотиви злочину встановлюються.

Нагадаємо, після жорстокого побиття у Запоріжжі у реанімації помер боєць полку "Азов".

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