За підозрою у вбивстві солдата затримали сержанта розвідроти
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. У Рівненській області за підозрою у вбивстві солдата затримали сержанта розвідувальної роти. Про це УНН повідомили правоохоронці.
До реанімаційного відділення Дубенської центральної лікарні вчора, 26 липня, був доставлений військовий, що проходив службу за контрактом водієм у розвідроті військової частини, яка дислокується у місті Дубно. У солдата (1982 року народження) були численні травми тулуба та голови, від яких він згодом помер.
За підозрою у скоєнні злочину затриманий сержант (1990 року народження), який проходить службу за контрактом у цій розвідувальній роті за контрактом.
Обставини та мотиви злочину встановлюються.
Нагадаємо, після жорстокого побиття у Запоріжжі у реанімації помер боєць полку "Азов".