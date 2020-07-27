Після жорстокого побиття у Запоріжжі помер боєць полку "Азов"

"Вранці 27 липня у реанімації лікарні Запоріжжя від важких травм, отриманих після жорстокого побиття, помер боєць полку "Азов" Олег Черевко із позивним "Смерть". Олег служив у лавах зенітного ракетно-артилерійського дивізіону полку, мав звання старшого солдата. Йому було 29 років. Родом Олег із Запоріжжя", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що увечері 21 липня у рідному місті, куди він прибув на кілька днів у службове відрядження, його спіткала трагедія.

"Чекаючи дружину під магазином, азовець не зміг стерпіти нахабну поведінку незнайомого чоловіка, який чіплявся до перехожих дівчат. Наш побратим зробив йому зауваження, за що отримав удар в голову, результатом якого стала важка черепно-мозкова травма, а саме ‒ перелом основи черепа. Три доби лікарі боролися за життя азовця, та, на жаль, вивести його з коми так і не вдалося", - зазначається у повідомленні.

Зазначається, що в "Азов" Олег Черевко прийшов на початку 2018 року. До цього служив у лавах різних підрозділів Збройних сил та Національної гвардії України.

Нагадаємо, у Дніпрі помер боєць батальйону "Донбас" Володимир Аджавенко, який отримав кульове поранення в голову.