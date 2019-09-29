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У Дніпрі помер поранений український військовий

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 вересня. УНН. У Дніпрі помер боєць батальйону "Донбас" Володимир Аджавенко, який отримав кульове поранення в голову. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив боєць "Донбасу" Микола Ворошнов, передає УНН.

У Дніпрі помер поранений український військовий

За словами побратима, медики кілька тижнів боролись за життя військового в обласній клінічній лікарні імені Мечникова.

"Аджа. Спочивай, Брате. Кілька тижнів він боровся за своє життя після кульового поранення в голову, але так і не виграв цей бій зі смертю", – написав Ворошнов.

Цю інформацію підтвердив і координатор групи "Інформаційний спротив-Південь" Сергій Братчук.

"28 вересня в обласній клінічній лікарні імені Мечникова (Дніпро) помер Володимир Аджавенко (позивний Аджа, 56 ОМБр), який 11 вересня в районі селища Піски Донецької області зазнав надважкого наскрізного кульового поранення голови від снайпера російських окупантів. Вічна слава та пам'ять!" - написав Братчук.

Нагадаємо, 28 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 23 рази порушили режим припинення вогню.

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