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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
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ООС: бойовики 23 рази обстріляли українські позиції

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 вересня. УНН. 28 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 23 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.

ООС: бойовики 23 рази обстріляли українські позиції

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 11 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

  • тричі неподалік Мар’їнки – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
  • по два рази поблизу Лебединського та Павлополя – зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;
  • двічі неподалік Водяного – з гранатометів різних систем;
  • неподалік Новотроїцького – з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї;
  • поблизу Новогнатівки – зі стрілецької зброї.

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В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 12 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

  • шість разів поблизу Новолуганського – з мінометів калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
  • двічі неподалік Новгородського – з міномета 120 мм, а також з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
  • поблизу Троїцького – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм;
  • неподалік Новотошківського – з мінометів калібру 82 мм, а також зі стрілецької зброї;
  • поблизу станції Кіндрашівська – з міномета калібру 82 мм;
  • неподалік Луганського – з міномета калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

За минулу добу втрат внаслідок обстрілів з нашого боку не було.

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 3 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 2 обстріли позицій Об'єднаних сил:

  • неподалік Новотроїцького – з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї;
  • поблизу Павлополя – зі стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 1 обстріл позицій Об'єднаних сил:

  • поблизу Травневого – з міномета калібру 82 мм, а також з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї.

Впродовж поточної доби втрат внаслідок обстрілів з нашого боку не було.

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