На Донбасі загинув старший лейтанант Нацгвардії
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. У результаті ворожого обстрілу у районі проведення ООС загинув старший лейтенант Олександр Марків. Про це УНН повідомили в пресслужбі Міністерства внутрішніх справ України.
"27 вересня близько 17:00 ворог відкрив вогонь у бік позицій українських захисників, які виконують бойові завдання по захисту суверенітету та територіальної цілісності України у районі проведення операції Об’єднаних сил у Донецькій області", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що внаслідок ворожого обстрілу командир зенітно-ракетного взводу зенітно-ракетної батареї зенітно-ракетного артилерійського дивізіону 4-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України 38-літній старший лейтенант Олександр Сергійович Марків отримав кульове поранення у обличчя.
Йому відразу булу надано домедичну допомогу та евакуйовано до Світлодарської міської лікарні. У ході операції близько 19:30 Олександр помер.
"Командування Національної гвардії України, бригада оперативного призначення НГУ висловлюють щирі співчуття рідним і близьким загиблого", - повідомили в пресслужбі.
Нагадаємо, від початку доби, 28 вересня, в районі проведення операції Об'єднаних сил на території Донецької та Луганської областей зафіксовано дев'ять обстрілів зі сторони російсько-окупаційних військ.