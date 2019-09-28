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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
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На Донбасі загинув старший лейтанант Нацгвардії

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 вересня. УНН. У результаті ворожого обстрілу у районі проведення ООС загинув старший лейтенант Олександр Марків. Про це УНН повідомили в пресслужбі Міністерства внутрішніх справ України.

На Донбасі загинув старший лейтанант Нацгвардії

"27 вересня близько 17:00 ворог відкрив вогонь у бік позицій українських захисників, які виконують бойові завдання по захисту суверенітету та територіальної цілісності України у районі проведення операції Об’єднаних сил у Донецькій області", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок ворожого обстрілу командир зенітно-ракетного взводу зенітно-ракетної батареї зенітно-ракетного артилерійського дивізіону 4-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України 38-літній старший лейтенант Олександр Сергійович Марків отримав кульове поранення у обличчя.

Йому відразу булу надано домедичну допомогу та евакуйовано до Світлодарської міської лікарні. У ході операції близько 19:30 Олександр помер.

"Командування Національної гвардії України, бригада оперативного призначення НГУ висловлюють щирі співчуття рідним і близьким загиблого", - повідомили в пресслужбі.

Нагадаємо, від початку доби, 28 вересня, в районі проведення операції Об'єднаних сил на території Донецької та Луганської областей зафіксовано дев'ять обстрілів зі сторони російсько-окупаційних військ.

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