ООС: бойовики здійснили дев'ять обстрілів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. Від початку доби, 28 вересня, в районі проведення операції Об'єднаних сил на території Донецької та Луганської областей зафіксовано дев'ять обстрілів зі сторони російсько-окупаційних військ. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України полковник Дмитро Гуцуляк, передає УНН.
"Сьогодні, 28 вересня, від початку доби російсько-окупаційні війська продовжили мінометні обстріли позицій захисників України", - повідомив Гуцуляк.
Загалом ворог здійснив вже 9 прицільних обстрілів, з них двічі, вночі та зранку, застосувавши міномети по захисниках Новолуганського. Від селища Доломітне окупанти випустили загалом 10 мін 82-го калібру та вели вогонь зі стрілецької зброї, ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.
Окрім цього, сьогодні бойові дії тривали в районах населенних пунктів Мар’їнка, Лебединське, Водяне та Павлопіль, де окупанти прицільно застосовували по захисниках України переважно гранатомети різних систем, а також стрілецьке озброєння.
"Наші Українські герої декілька разів придушували ворожу збройну активність черговими засобами. За наявною інформацією, бойових втрат від початку поточної доби внаслідок ворожих прицільних обстрілів немає", - відзначив речник Міноборони.
Нагадаємо, 27 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 24 рази порушили режим припинення вогню.