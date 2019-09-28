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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
11:26 • 12912 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

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ООС: бойовики здійснили дев'ять обстрілів

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 вересня. УНН. Від початку доби, 28 вересня, в районі проведення операції Об'єднаних сил на території Донецької та Луганської областей зафіксовано дев'ять обстрілів зі сторони російсько-окупаційних військ. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України полковник Дмитро Гуцуляк, передає УНН.

ООС: бойовики здійснили дев'ять обстрілів

"Сьогодні, 28 вересня, від початку доби російсько-окупаційні війська продовжили мінометні обстріли позицій захисників України", - повідомив Гуцуляк.

Загалом ворог здійснив вже 9 прицільних обстрілів, з них двічі, вночі та зранку, застосувавши міномети по захисниках Новолуганського. Від селища Доломітне окупанти випустили загалом 10 мін 82-го калібру та вели вогонь зі стрілецької зброї, ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

Окрім цього, сьогодні бойові дії тривали в районах населенних пунктів Мар’їнка, Лебединське, Водяне та Павлопіль, де окупанти прицільно застосовували по захисниках України переважно гранатомети різних систем, а також стрілецьке озброєння.

"Наші Українські герої декілька разів придушували ворожу збройну активність черговими засобами. За наявною інформацією, бойових втрат від початку поточної доби внаслідок ворожих прицільних обстрілів немає", - відзначив речник Міноборони.

Нагадаємо, 27 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 24 рази порушили режим припинення вогню.

Українські Національні Новини

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