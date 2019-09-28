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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ООС: боевики совершили девять обстрелов

Киев • УНН

 • 10258 просмотра

КИЕВ. 28 сентября. УНН. С начала суток, 28 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей зафиксировано девять обстрелов со стороны российско-оккупационных войск. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.

ООС: боевики совершили девять обстрелов

"Сегодня, 28 сентября, с начала суток российско-оккупационные войска продолжили минометные обстрелы позиций защитников Украины", - сообщил Гуцуляк.

В общем враг совершил уже 9 прицельных обстрелов, из них дважды, ночью и утром, применив минометы по защитникам Новолуганского. От поселка Доломитное оккупанты выпустили всего 10 мин 82-го калибра и вели огонь из стрелкового оружия, ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Кроме этого, сегодня боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Марьинка, Лебединское, Водяное и Павлополь, где оккупанты прицельно применяли по защитникам Украины преимущественно гранатометы различных систем, а также стрелковое вооружение.

"Наши Украинские герои несколько раз подавляли вражескую вооруженную активность очередными средствами. По имеющейся информации, боевых потерь с начала текущих суток в результате вражеских прицельных обстрелов нет", - отметил представитель Минобороны.

Напомним, 27 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 24 раза нарушили режим прекращения огня.

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