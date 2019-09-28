ООС: бойовики 24 рази обстріляли українські позиції, один військовий загинув
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. 27 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 24 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” противник здійснив 12 обстрілів позицій Об’єднаних сил:
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- три рази поблизу Водяного — з озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
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- двічі поблизу Богданівки — зі станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї;
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- двічі поблизу Павлополя — з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
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- поблизу Пищевика — з гранатометів різних систем;
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- неподалік Мар’їнки — з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї;
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- неподалік Авдіївки, Лебединського, Новотроїцького — зі стрілецької зброї.
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В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” противник здійснив 12 обстрілів позицій Об’єднаних сил:
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- п’ять разів поблизу Новолуганського — з мінометів калібру 82 мм та гранатометів різних систем;
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- тричі неподалік Луганського — з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
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- поблизу Південного — з міномета калібру 82 мм, озброєння БМП, протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
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- неподалік Травневого — з мінометів калібру 120 мм та 82 мм;
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- поблизу Новозванівки — зі станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї;
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- неподалік Новотошківського — з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
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За минулу добу внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав поранення несумісні з життям.
Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 6 разів порушили режим припинення вогню.
Противник обстрілював позиції підрозділів Об’єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” противник здійснив 5 обстрілів позицій Об’єднаних сил:
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- двічі неподалік Мар’їнки — з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
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- поблизу Лебединського — з міномета калібру 82 мм та стрілецької зброї;
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- неподалік Водяного — з ручного протитанкового гранатомета;
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- поблизу Павлополя — зі станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї.
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В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” противник здійснив 1 обстріл позицій Об’єднаних сил:
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- поблизу Новолуганського — з міномета калібру 82 мм та стрілецької зброї.
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Нагадаємо, за місяць у Криму порушили п’ять кримінальних справ за ухиляння від служби в російській армії.