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ООС: боевики 24 раза обстреляли украинские позиции, один военный погиб

Киев • УНН

 • 15314 просмотра

КИЕВ. 28 сентября. УНН. 27 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 24 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенного Минскими соглашениями оружия: минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

ООС: боевики 24 раза обстреляли украинские позиции, один военный погиб

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” противник совершил 12 обстрелов позиций Объединенных сил:

  • три раза вблизи Водяного — из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
  • дважды вблизи Богдановки — из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
  • дважды вблизи Павлополя — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
  • вблизи Пищевика — из гранатометов различных систем;
  • неподалеку от Марьинки — из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
  • неподалеку от Авдеевки, Лебединского, Новотроицкого — из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” противник совершил 12 обстрелов позиций Объединенных сил:

  • пять раз вблизи Новолуганского — из минометов калибра 82 мм и гранатометов различных систем;
  • трижды неподалеку от Луганского — из минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
  • вблизи Южного — из миномета калибра 82 мм, вооружение БМП, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
  • неподалеку от Майского — из минометов калибра 120 мм и 82 мм;
  • вблизи Новозвановки — из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
  • неподалеку от Новотошковского — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

За минувшие сутки в результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения несовместимые с жизнью.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 6 раз нарушили режим прекращения огня.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минского соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” противник совершил 5 обстрелов позиций Объединенных сил:

  • дважды неподалеку Марьинки — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
  • вблизи Лебединского — из миномета калибра 82 мм и стрелкового оружия;
  • неподалеку от Водяного — с ручного противотанкового гранатомета;
  • вблизи Павлополя — с станковой противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил:

  • вблизи Новолуганское — из миномета калибра 82 мм и стрелкового оружия.

Напомним, за месяц в Крыму возбудили пять уголовных дел за уклонение от службы в российской армии.

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