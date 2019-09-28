ООС: боевики 24 раза обстреляли украинские позиции, один военный погиб
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. 27 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 24 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенного Минскими соглашениями оружия: минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” противник совершил 12 обстрелов позиций Объединенных сил:
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- три раза вблизи Водяного — из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
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- дважды вблизи Богдановки — из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
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- дважды вблизи Павлополя — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
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- вблизи Пищевика — из гранатометов различных систем;
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- неподалеку от Марьинки — из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
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- неподалеку от Авдеевки, Лебединского, Новотроицкого — из стрелкового оружия.
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В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” противник совершил 12 обстрелов позиций Объединенных сил:
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- пять раз вблизи Новолуганского — из минометов калибра 82 мм и гранатометов различных систем;
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- трижды неподалеку от Луганского — из минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
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- вблизи Южного — из миномета калибра 82 мм, вооружение БМП, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
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- неподалеку от Майского — из минометов калибра 120 мм и 82 мм;
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- вблизи Новозвановки — из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
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- неподалеку от Новотошковского — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
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За минувшие сутки в результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения несовместимые с жизнью.
С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 6 раз нарушили режим прекращения огня.
Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минского соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” противник совершил 5 обстрелов позиций Объединенных сил:
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- дважды неподалеку Марьинки — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
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- вблизи Лебединского — из миномета калибра 82 мм и стрелкового оружия;
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- неподалеку от Водяного — с ручного противотанкового гранатомета;
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- вблизи Павлополя — с станковой противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.
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В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил:
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- вблизи Новолуганское — из миномета калибра 82 мм и стрелкового оружия.
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Напомним, за месяц в Крыму возбудили пять уголовных дел за уклонение от службы в российской армии.