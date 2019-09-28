За місяць у Криму порушили п'ять кримінальних справ за ухиляння від служби в російській армії – правозахисники
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. У серпні цього року в анексованому Криму порушили 5 нових кримінальних справ стосовно кримчан за ухиляння від служби у Збройних силах Росії. Про це інформує Кримська правозахисна група в моніторинговому огляді ситуації з правами людини в Криму, передає УНН.
Як повідомляється, зафіксовано три кримінальні справи в підконтрольному Росії Нахімовському районному суді Севастополя і дві в Совєтському районному суді.
При цьому 6 серпня один новий вирок у Совєтському райсуді виніс суддя Ігор Бражник.
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Раніше в Севастополі місцевого жителя звинуватили в ухилянні від призову в російську армію. Як повідомляє “Комсомольская правда”, 20-річний Гліб Щербаков відмовився від проходження військової служби “з політичних мотивів”.
Київ вимагає від Росії припинити призов до збройних сил жителів анексованого Криму. Прокуратура АРК просить кримчан звертатися телефоном або на електронну пошту в разі отримання повісток для проходження служби в російській армії.
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Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні повідомляла, що в 2017 році на військову службу в збройні сили Росії призвали не менше 4800 жителів Криму. За даними тимчасового повіреного у справах США при ОБСЄ Гаррі Каміана, в 2018 році в російську армію призвали 5600 кримчан.
За даними Кримської правозахисної групи, загалом з початку анексії Криму Росія призвала в свою армію близько 15 тис. кримчан.
На кінець серпня Кримська правозахисна група зафіксувала 73 кримінальні справи за ухиляння від служби у Збройних силах Росії. У 67 з них вже винесено вироки, ще 6 перебувають у стадії розгляду.
Нагадаємо, в окупованому Криму прийшли з обшуками до глави регіонального Меджлісу.