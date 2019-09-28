За місяць у Криму порушили п'ять кримінальних справ за ухиляння від служби в російській армії – правозахисники

КИЇВ. 28 вересня. УНН. У серпні цього року в анексованому Криму порушили 5 нових кримінальних справ стосовно кримчан за ухиляння від служби у Збройних силах Росії. Про це інформує Кримська правозахисна група в моніторинговому огляді ситуації з правами людини в Криму, передає УНН.