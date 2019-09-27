В окупованому Криму прийшли з обшуками до глави регіонального Меджлісу
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. У тимчасово окупованому Криму, у місті Судак, російські силовики проводять обшуки в домі голови Судацького регіонального Меджлісу Ільвера Аметова. Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, передає УНН.
"Судак, зараз... В домі голови Судакського регіонального Меджлісу Ільвера Аметова російські окупанти проводять обшук..." - зазначив Чубаров.
Як повідомляє Кримська солідарність, обшук проходить відразу в двох місцях: в домоволодінні Ільвера Аметова, де був сам власник, і в його кафе, де в приміщенні була його дружина.
"Обом пред'явлено постанову на проведення обшуку в зв'язку з порушеною кримінальною справою", - йдеться у повідомленні.
У Кримській солідарності зазначили, що з будинку Аметова співробітники силових структур виносять старовинні експонати.
"Відомо, що він утримує історичний музей, в якому зібрані предмети культури, побуту та історії кримських татар. Він колекціонує предмети старовини вже близько 20 років. Все почалося з глечика, в якому мама з села передавала йому молоко. З тих пір невелика колекція виросла в цілий домашній музей, для якого він побудував окреме приміщення", - йдеться у повідомленні.
Активісти з'ясовують причини та обставини візиту силових структур.
Домоволодіння Ільвера Аметова знаходиться в масиві Асрет (Судак), а його підприємство на Набережній.
Нагадаємо, силовики в Криму з початку року здійснили 200 арештів, 138 з яких - у відношенні представників корінного народу.