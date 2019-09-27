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В оккупированном Крыму пришли с обысками к главе регионального Меджлиса

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 сентября. УНН. Во временно оккупированом Крыму, в городе Судак, российские силовики проводят обыски в доме главы Судакского регионального меджлиса Ильвера Аметова. Об этом на своей странице в Facebook написал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, передает УНН.

В оккупированном Крыму пришли с обысками к главе регионального Меджлиса

"Судак, сейчас... В доме председателя Судакского регионального меджлиса Ильвера Аметова российские оккупанты проводят обыск..." - отметил Чубаров.

Как сообщает Крымская солидарность, обыск проходит сразу в двух местах: в домовладении Ильвера Аметова, где находился сам владелец, и в его кафе, где в помещении находилась его жена.

"Обоим предъявлено постановление на проведение обыска в связи с возбужденным уголовным делом", - говорится в сообщении.

В Крымской солидарности отметили, что из дома Аметова сотрудники силовых структур выносят старинные экспонаты.

"Известно, что он содержит исторический музей, в котором собраны предметы культуры, быта и истории крымских татар. Он коллекционирует предметы старины уже около 20 лет. Все началось с кувшина, в котором мама из села передавала ему молоко. С тех пор небольшая коллекция выросла в целый домашний музей, для которого он построил отдельное помещение", - говорится в сообщении.

Активисты выясняют причины и обстоятельства визита силовых структур.

Домовладение Ильвера Аметова находится в массиве Асрет (Судак), а его предприятие на Набережной.

Напомним, силовики в Крыму с начала года совершили 200 арестов, 138 из которых - в отношении представителей коренного народа.

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