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У Криму суд відмовився закривати кримінальну справу стосовно обвинуваченого в участі в “Хізб ут-Тахрір”

Київ • УНН

 • 8569 перегляди

КИЇВ. 27 вересня. УНН. Підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя 27 вересня відмовився закривати кримінальну справу стосовно фігуранта другої cімферопольскої “справи Хізб ут-Тахрір” Ескендера Сулейманова. Про це виданню Крим.Реаліі розповів адвокат Рустем Кяміл, передає УНН.

У Криму суд відмовився закривати кримінальну справу стосовно обвинуваченого в участі в “Хізб ут-Тахрір”

Адвокат просив припинити кримінальне переслідування Сулейманова, аргументуючи свою позицію тим, що на території Криму, згідно з міжнародним правом, повинні застосовуватися норми четвертої Женевської конвенції.

“Свою скаргу на порушення кримінальної справи захист аргументує так: слідчий ФСБ не може застосовувати кримінальне законодавство Росії на території Криму, оскільки світова спільнота вважає цю територію окупованою. Виходячи з цього на території Криму потрібно застосовувати норми четвертої Женевської конвенції. Власне, і сам Ескендер заявив в суді, що вимагає застосування щодо його норми цієї конвенції”, — розповів адвокат.

Кяміл пояснив, що подача скарг на порушення кримінальних справ є “стратегією захисту в справах Хізб ут-Тахрір”. Уточнивши, що інші адвокати будуть подавати аналогічні скарги щодо своїх підзахисних, посилаючись на норми міжнародного права.

“В результаті будуть оскаржені постанови про порушення кримінальних справ на кожного нашого підзахисного. Логіка така: слідство в принципі не має права порушувати кримінальні справи на території Криму в рамках російського законодавства”, — додав адвокат.

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Як повідомлялося, після обшуків 10 червня в будинках кримських татар в Алуштинському, Білогірському та Сімферопольському районах були затримані 8 чоловіків, в тому числі Ескендера Сулейманова — рідного брата Руслана Сулейманова, затриманого 27 березня 2019 року.

ФСБ Росії заявила, що слідчі заходи пройшли в рамках кримінальної справи за ст. 205.5 (організація або участь в діяльності терористичної організації) і стосується релігійної організації “Хізб ут-Тахрір”.

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