П'ятнадцятьох кримських татар етаповано у Крим для впізнання "засекреченим свідком" — правозахисники
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. П'ятнадцять кримських татар, заарештованих у "справі Хізб ут-Тахрір", етапували з Росії в окупований Крим для впізнання "засекреченим свідком". Про це повідомляє у Facebook спільнота "Кримська солідарність", посилаючись на інформацію з адвокатського офісу Еміля Курбедінова, передає УНН.
"На слідчих діях відбувається впізнання обвинувачених "другої сімферопольської групи" засекреченим свідком. Щодо деяких з фігурантів у Криму вже пройшли судові засідання про продовження арешту. По завершенню слідчих експериментів всіх вивезуть назад у Ростов-на-Дону", - йдеться в повідомленні.
За інформацією спільноти, слідчі заходи проводяться ФСБ РФ щодо Рустема Шейхалієва, Іззета Абдуллаєва, Сейтвелі Сейтабдієва, Акіма Бекірова, Аліма Карімова, Асана Янікова, Різи Ізетова, Велі Абдулкадирова, Енвера Аметова, Ремзі Бекірова, Османа Аріфмеметова, Фархода Базарова, Тофіка Абдулгазієва, Рустема Сейтхалілова та Абдурахманова Меджіта.
Нагадаємо, за словами правозахисників, на території РФ і в окупованому Криму утримуються ще 86 кримських політв'язнів.