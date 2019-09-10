На территории РФ и в оккупированном Крыму содержится еще 86 крымских политзаключенных — правозащитники
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. После большого обмена между Украиной и РФ в оккупированном Россией Крыму по политическим или религиозным мотивам остаются 86 человек, которые незаконно лишенны свободы. Об этом сообщает Крымская правозащитная группа, передает УНН.
Как отмечают правозащитники, те 86 человек, которых Россия незаконно лишила свободы в рамках политического и/или религиозного преследования, будут включать в себя 34 человек, которые уже получили приговоры. Некоторые из них этапировали в колонии Крыма и России. Судьба остальных — находиться в изоляторах.
Среди политзаключенных остаются 9 групп задержанных, идущие по “делу Хизб ут-Тахрир”.
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Отмечается, что еще один пленник проходит по “делу группы Сенцова”, двое преследуются за участие в “Майдане”, одиннадцатая “делу украинских диверсантов”.
Напомним, ранее в СБУ сообщили, что на временно оккупированных территориях Донбасса незаконно содержится 227 украинцев. А уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что Россия удерживает еще 110 граждан Украины на своей территории и в аннексирована Крыму.
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