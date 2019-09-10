На території РФ та в окупованому Криму утримується ще 86 кримських політв’язнів — правозахисники
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. Після великого обміну між Україною та РФ в окупованому Росією Криму за політичними або релігійними мотивами залишаються незаконно позбавленими волі 86 людей. Про це повідомляє Кримська правозахисна група, передає УНН.
Як зазначають правозахисники, ті 86 осіб, яких Росія незаконно позбавила волі у рамках політичного та/або релігійного переслідування, включать в себе 34 осіб, які вже отримали вироки. Деяких з них етапували в колонії Криму та Росії. Доля інших — перебувати в ізоляторах.
Серед політв’язнів залишаються 9 груп затриманих, що йдуть по “справі Хізб ут-Тахрір”.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Слідчий ФСБ незаконно обмінювався матеріалами справи “Хізб ут-Тахрір”
Зазначається, що ще один бранець проходить у “справі групи Сенцова”, двоє переслідуються за участь в “Майдані”, 11 — у “справі українських диверсантів”.
Нагадаємо, раніше в СБУ повідомили, що на тимчасово окупованих територіях Донбасу незаконно утримується 227 українців. А уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що Росія утримує ще 110 громадян України на своїй території і в анексованому Криму.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Держприкордонслужба перевіряє інформацію про затримання українців на адмінмежі з Кримом