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Денісова заявила про ще 110 утримуваних Росією громадян України

Денісова заявила про ще 110 утримуваних Росією громадян України

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 вересня. УНН. Росія утримує ще 110 громадян України на своїй території і в анексованому Криму. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова в аеропорту “Бориспіль”, куди 7 вересня повернулися звільнені Росією українці, передає УНН з посиланням на “Радіо Свобода”.

“Не обмін — звільнення, звільнимо всіх, хто в наших списках — це 110 чоловік в Росії і окупованому нею Криму”, — сказала Денисова.

Раніше в СБУ повідомили, що на тимчасово окупованих територіях Донбасу незаконно утримується 227 українців.

Нагадаємо, сьогодні в аеропорту “Бориспіль” Президент України Володимир Зеленський зустрів 35 українців, які утримувалися в РФ, в рамках обміну Україна і РФ утримуваними особами.

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