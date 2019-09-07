На території ОРДЛО незаконно утримується 227 українців – СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. На тимчасово окупованих територіях Донбасу незаконно утримується 227 українців. Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України, передає УНН.
“Служба безпеки України з перших днів російської агресії долучилася до процесу звільнення українців. З 2014 року, завдяки СБУ, до рідних та близьких з РФ та тимчасово окупованих територій повернулося 3280 наших громадян. Робота Служби зі звільнення громадян України триває, адже тільки на території ОРДЛО незаконно утримується 227 українців”, — йдеться в повідомленні.
Також у СБУ привітали на Батьківщині українців, які незаконно утримувалися на території РФ, двоє з яких — співробітники СБУ.
Нагадаємо, сьогодні в аеропорту “Бориспіль” Президент України Володимир Зеленський зустрів 35 українців, що утримувались в РФ, в рамках обміну України і РФ утримуваними особами.
Пізніше Офіс Президента України оприлюднив список імен українців, які повернулися на батьківщину 7 вересня у рамках взаємного звільнення Україною та РФ утримуваних осіб.