З'явився повний список імен українців, які повернулися у рамках обміну з РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Офіс Президента України оприлюднив список імен українців, які повернулися на батьківщину 7 вересня у рамках взаємного звільнення Україною та РФ утримуваних осіб, передає УНН.
Роман Сущенко.
Олег Сенцов.
Олександр Кольченко.
Володимир Балух.
Станіслав Клих.
Микола Карпюк.
Олексій Сизонович.
Павло Гриб.
Едем Бекіров.
Євген Панов.
Артур Панов.
Роман Мокряк, командир МБАК “Бердянськ”.
Юрій Без’язичний, моторист-електрик.
Андрій Артеменко, старший комендор.
Андрій Ейдер, комендор-сигнальник.
Богдан Головаш, випускник ІВМС.
Денис Гриценко, командир 1-го дивізіону кораблів охорони рейду морського командування.
Василь Сорока, капітан, перебував на борту МБАК “Бердянськ”.
Богдан Небилиця, командир МБАК “Нікополь”.
Вячеслав Зінченко, комендор-сигнальник.
Сергій Цибізов, комендор-сигнальник.
Сергій Попов, заступник командира дивізіону з електромеханічної частини — начальник електромеханічної служби 1-го дивізіону кораблів охорони рейду морського командування.
Владислав Костишин, випускник ІВМС.
Андрій Оприско, моторист-електрик МБАК “Вишгород”.
Андрій Драч, капітан, перебував на борту МБАК “Нікополь”.
Олег Мельничук, командир рейдового буксира “Яни Капу”.
Михайло Власюк, моторист-електрик.
Віктор Беспальченко, комендор.
Володимир Терещенко, комендор.
Євгеній Семидоцький, марсовий.
Володимир Лісовий, командир 31-го дивізіону суден забезпечення.
Андрій Шевченко, головний старшина дивізіону.
Володимир Варімез, старший радіотелеграфіст НК “Сміла” 31-го дивізіону суден забезпечення.
Сергій Чуліба, командир відділення мотористів НКА “Нова Каховка”, 31-го дивізіону суден забезпечення.
Юрій Будзило, командир радіотехнічного взводу управління 21-ї окремої р/т роти морського командування.
Нагадаємо, моряки першими вийшли із літака, їх зустрів Володимир Зеленський.