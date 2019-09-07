З'явився повний список імен українців, які повернулися у рамках обміну з РФ

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Роман Сущенко.

Олег Сенцов.

Олександр Кольченко.

Володимир Балух.

Станіслав Клих.

Микола Карпюк.

Олексій Сизонович.

Павло Гриб.

Едем Бекіров.

Євген Панов.

Артур Панов.

Роман Мокряк, командир МБАК “Бердянськ”.

Юрій Без’язичний, моторист-електрик.

Андрій Артеменко, старший комендор.

Андрій Ейдер, комендор-сигнальник.

Богдан Головаш, випускник ІВМС.

Денис Гриценко, командир 1-го дивізіону кораблів охорони рейду морського командування.

Василь Сорока, капітан, перебував на борту МБАК “Бердянськ”.

Богдан Небилиця, командир МБАК “Нікополь”.

Вячеслав Зінченко, комендор-сигнальник.

Сергій Цибізов, комендор-сигнальник.

Сергій Попов, заступник командира дивізіону з електромеханічної частини — начальник електромеханічної служби 1-го дивізіону кораблів охорони рейду морського командування.

Владислав Костишин, випускник ІВМС.

Андрій Оприско, моторист-електрик МБАК “Вишгород”.

Андрій Драч, капітан, перебував на борту МБАК “Нікополь”.

Олег Мельничук, командир рейдового буксира “Яни Капу”.

Михайло Власюк, моторист-електрик.

Віктор Беспальченко, комендор.

Володимир Терещенко, комендор.

Євгеній Семидоцький, марсовий.

Володимир Лісовий, командир 31-го дивізіону суден забезпечення.

Андрій Шевченко, головний старшина дивізіону.

Володимир Варімез, старший радіотелеграфіст НК “Сміла” 31-го дивізіону суден забезпечення.

Сергій Чуліба, командир відділення мотористів НКА “Нова Каховка”, 31-го дивізіону суден забезпечення.

Юрій Будзило, командир радіотехнічного взводу управління 21-ї окремої р/т роти морського командування.

Нагадаємо, моряки першими вийшли із літака, їх зустрів Володимир Зеленський.

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