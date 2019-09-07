Появился полный список имен украинцев, вернувшихся в рамках обмена с РФ

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 111784 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 122484 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 114018 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 120002 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 125252 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 150856 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150471 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140689 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 194976 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 116848 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Появился полный список имен украинцев, вернувшихся в рамках обмена с РФ

Появился полный список имен украинцев, вернувшихся в рамках обмена с РФ

Киев  •  УНН

 • 28561 просмотра

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Офис Президента Украины обнародовал список имен украинцев, вернувшихся на родину 7 сентября в рамках взаимного освобождения Украины и РФ удерживаемых лиц, передает УНН.

Роман Сущенко.

Олег Сенцов.

Александр Кольченко.

Владимир Балух.

Станислав Клых.

Николай Карпюк.

Алексей Сизонович.

Павел Гриб.

Эдем Бекиров.

Евгений Панов.

Артур Панов.

Роман Мокряк, командир МБАК "Бердянск".

Юрий Безъязычный, моторист-электрик.

Андрей Артеменко, старший комендор.

Андрей Эйдер, комендор-сигнальщик.

Богдан Головаш, выпускник ИВМС.

Денис Гриценко, командир 1-го дивизиона кораблей охраны рейда морского командования.

Василий Сорока, капитан, находившихся на борту МБАК "Бердянск".

Богдан Небылица, командир МБАК "Никополь".

Вячеслав Зинченко, комендор-сигнальщик.

Сергей Цибизов, комендор-сигнальщик.

Сергей Попов, заместитель командира дивизиона по электромеханической части - начальник электромеханической службы 1-го дивизиона кораблей охраны рейда морского командования.

Владислав Костышин, выпускник ИВМС.

Андрей Опрыско, моторист-электрик МБАК "Вышгород".

Андрей Драч, капитан, находившихся на борту МБАК "Никополь".

Олег Мельничук, командир рейдового буксира "Яны Капу".

Михаил Власюк, моторист-электрик.

Виктор Беспальченко, комендор.

Владимир Терещенко, комендор.

Евгений Семидоцкий, марсовый.

Владимир Лисовый, командир 31-го дивизиона судов обеспечения.

Андрей Шевченко, главный старшина дивизиона.

Владимир Варимез, старший радиотелеграфист НК "Смела" 31-го дивизиона судов обеспечения.

Сергей Чулиба, командир отделения мотористов НКА "Новая Каховка", 31-го дивизиона судов обеспечения.

Юрий Будзило, командир радиотехнического взвода управления 21-й отдельной г/т роты морского командования.

Напомним, моряки первыми вышли из самолета, их встретил Владимир Зеленский.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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