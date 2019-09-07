Моряки першими вийшли із літака, їх зустрічає Володимир Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. В аеропорту “Бориспіль” Президент України Володимир Зеленський зустрів 35 українців, що утримувались в РФ, в рамках обміну України і РФ утримуваними особами, передає кореспондент УНН.
Першими з літака вийшли українські моряки, захоплені ФСБ РФ в листопаді 2018 року. Зазначимо, моряки вийшли в цивільному одязі. Їх підійшли зустріти рідні, українців зустрічають оплесками.
Президент усім українцям потис руку.
Зазначимо, що наразі літак покинули усі: Бекіров, Балух, Сенцов, Кольченко, Карпюк та інші.
Так, щойно український літак Ан-148 з утримуваними особами на борту перетнув державний кордон України та прибув у столицю.
ЗМІ повідомляють, що в рамках обміну президент РФ Володимир Путін помилував 11 осіб, в тому числі режисера Олега Сенцова. Зеленський в свою чергу помилував 16 осіб. Офіційного підтвердження цієї інформації поки немає.