Моряки первыми вышли из самолета, их встречает Владимир Зеленский
Киев • УНН
КИЕВ. 7 сентября. УНН. В аэропорту "Борисполь" Президент Украины Владимир Зеленский встретил 35 украинцев, которые содержались в РФ, в рамках обмена Украина и РФ удерживаемыми лицами, передает корреспондент УНН.
Первыми из самолета вышли украинские моряки, захваченные ФСБ РФ в ноябре 2018 года. Отметим, моряки вышли в гражданской одежде. Их подошли встретить родные, украинцев встречают аплодисментами.
Президент всем украинцам пожал руку.
Отметим, что сейчас самолет покинули все: Бекиров, Балух, Сенцов, Кольченко, Карпюк и другие.
Так, только украинский самолет Ан-148 с удерживаемыми лицами на борту пересек государственную границу Украины и прибыл в столицу.
СМИ сообщают, что в рамках обмена президент РФ Владимир Путин помиловал 11 человек, в том числе режиссера Олега Сенцова. Зеленский в свою очередь помиловал 16 человек. Официального подтверждения этой информации пока нет.