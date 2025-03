Український літак з утримуваними особами на борту сів у Києві

7 вересня Росія і Україна почали запланований обмін ув’язненими. Близько 9:00 ранку з московського СІЗО “Лефортово” в аеропорт Внуково вирушили два пасажирські автобуси з українськими в’язнями в супроводі автомобілів ФСБ і ДПС.

О 9:30 у Внуково приземлився літак Ан-148 з державною символікою України, імовірно, з президентського авіазагону. Близько 10:30 в Бориспіль прибув літак Ту-204 спеціального загону “Росія”. Лайнери забрали ув’язнених і вилетіли на батьківщину. За даними FlightRadar, російський Ту вилетів з Києва о 12:10, борт RSD092. У той же час з Внуково вилетів український Ан.

Очікується, що обмін відбудеться за схемою “35 на 35”.

ЗМІ повідомляють, що в рамках обміну президент РФ Володимир Путін помилував 11 осіб, в тому числі режисера Олега Сенцова. Зеленський в свою чергу помилував 16 осіб. Офіційного підтвердження цієї інформації поки немає.

Наразі український борт з реєстраційним номером UKN8406 здійснив захід на посадку до столичного аеропорту “Бориспіль”.

WELCOME BACK HOME!

Putin’s hostage just landed in Ukraine.

I am glad for them and their families to be reunited - Despite the heavy price, the world paid to the aggressor for this to happen.

Another proof that diplomacy with Putin’s Russia is useless.#PutinAtWar pic.twitter.com/tLrnLYuxSW

— Julian Röpcke (@JulianRoepcke) September 7, 2019