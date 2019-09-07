Українські моряки в аеропорту, очікують вильоту - Полозов
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Українські моряки, затримані ФСБ РФ в листопаді 2018 року біля Керченської протоки, знаходяться в аеропорту Внуково-2 і очікують вильоту. Про це сьогодні повідомив журналістам адвокат Микола Полозов в Борисполі, передає кореспондент УНН.
“На поточний момент підтверджена інформація щодо того що 24 українських моряки покинули СІЗО „Лефортово“ вранці, їх вивезли в автобусах у супроводі охорони в аеропорт Внуково-2. За останньою інформацією, вони знаходяться там, очікують вильоту”, — сказав адвокат.
Нагадаємо, українські моряки і політв’язні 7 вересня виїхали в аеропорт.
Пізніше адвокат Полозов повідомив про початок обміну між Росією і Україною.