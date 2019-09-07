Украинские моряки в аэропорту, ожидают вылета - Полозов
Киев • УНН
КИЕВ. 7 сентября. УНН. Украинские моряки, задержанные ФСБ РФ в ноябре 2018 года у Керченского пролива, находятся в аэропорту Внуково-2 и ожидают вылета. Об этом сегодня сообщил журналистам адвокат Николай Полозов в Борисполе, передает корреспондент УНН.
“На текущий момент подтвержденная информация относительно того что 24 украинских моряка покинули СИЗО „Лефортово“ утром, их вывезли в автобусах в сопровождении охраны в аэропорт Внуково-2. По последней информации, они находятся там, ожидают вылета”, — сказал адвокат.
Напомним, украинские моряки и политзаключенные 7 сентября выехали в аэропорт.
Позже адвокат Полозов сообщил о начале обмена между Россией и Украиной.