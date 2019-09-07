Украинские моряки в аэропорту, ожидают вылета - Полозов

“На текущий момент подтвержденная информация относительно того что 24 украинских моряка покинули СИЗО „Лефортово“ утром, их вывезли в автобусах в сопровождении охраны в аэропорт Внуково-2. По последней информации, они находятся там, ожидают вылета”, — сказал адвокат.

Напомним, украинские моряки и политзаключенные 7 сентября выехали в аэропорт.

Позже адвокат Полозов сообщил о начале обмена между Россией и Украиной.