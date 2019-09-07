Украинские моряки в аэропорту, ожидают вылета - Полозов

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 108102 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 120189 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 111778 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 117922 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 123851 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 150145 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149932 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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5 марта, 15:49 • 193020 просмотра

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Украинские моряки в аэропорту, ожидают вылета - Полозов

Украинские моряки в аэропорту, ожидают вылета - Полозов

Киев  •  УНН

 • 8085 просмотра

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Украинские моряки, задержанные ФСБ РФ в ноябре 2018 года у Керченского пролива, находятся в аэропорту Внуково-2 и ожидают вылета. Об этом сегодня сообщил журналистам адвокат Николай Полозов в Борисполе, передает корреспондент УНН.

“На текущий момент подтвержденная информация относительно того что 24 украинских моряка покинули СИЗО „Лефортово“ утром, их вывезли в автобусах в сопровождении охраны в аэропорт Внуково-2. По последней информации, они находятся там, ожидают вылета”, — сказал адвокат.

Напомним, украинские моряки и политзаключенные 7 сентября выехали в аэропорт.

Позже адвокат Полозов сообщил о начале обмена между Россией и Украиной.

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