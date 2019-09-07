Українські моряки і політв'язні виїхали в аеропорт - журналісти
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Українські моряки і політв'язні виїхали з СІЗО в аеропорт Внуково. Про це повідомляють відразу кілька російських журналістів, передає УНН.
“8:39. Кортеж з українськими моряками і політв’язнями виїжджає з воріт СІЗО 2 „Лефортово“: дві поліцейських машини 2 ОСБ ДРС ГИБДД, чорний мерседес у530 777 і два сірих автобуса universe space з повністю затоновані стеклами”, — повідомила російська журналістка і громадська активістка Вікторія Івлєва у Facebook.
Ще один журналіст Василь Максимов в Twitter заявив, що українців везуть в аеропорт Внуково.
“В 6.39 ранку до воріт Лефортова під’їхав ще один автобус в супроводі кортежу поліцейських машин. Цей автобус привіз спецназівців в масках — мабуть супровід полонених в дорозі до аеропорту. Виїхали автобуси. Інформація, що у Внуково-2”, - написав він.
https://t.co/BrxIEY1pdC pic.twitter.com/faDrtPdA4h— VASILY MAXIMOV (@vasilymaximov) September 7, 2019
Нагадаємо, ряд ЗМІ та неофіційних осіб повідомляли, що обмін полоненими між Україною та Росією планується на сьогодні, 7 вересня. Але наразі жодних офіційних підтверджень цьому немає.
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На минулому тижні вже планувалось, що обмін буде проведений. Тоді новопризначений Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка зробив репост допису у своєму Facebook, в якому повідомлялось, що обмін полоненими почався. Наразі цей допис видалено.
Як повідомляв УНН, напередодні київський апеляційний суд звільнив з-під варти фігуранта у справі про катастрофу малайзійського Boeing рейсу MH17 Володимира Цемаха.
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