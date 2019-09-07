У Нідерландах наразі не збираються обговорювати питання звільнення Цемаха на рівні ЄС – журналіст
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. У Нідерландах наразі не збираються порушувати на рівні ЄС питання звільнення з-під варти та обміну утримуваними особами між українською та російською сторонами терориста “ДНР” Володимира Цемаха, що є важливим фігурантом справи про катастрофу MH17. Про це у своєму мікроблозі в Twitter написав журналіст брюссельсокго філіалу видання “Радіо Свобода” Рікард Йозвяк, передає УНН.
“Поки що немає жодних ознак того, що Нідерланди порушуватимуть в Брюсселі питання Цемаха та обміну полоненими між Україною і Росією. Це, звичайно, ще може змінитися”, — написав він.
Як повідомляв УНН, напередодні київський апеляційний суд звільнив з-під варти фігуранта у справі про катастрофу малайзійського Boeing рейсу MH17 Володимира Цемаха.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Bellingcat: у слідчих по MH17 достатньо доказів проти РФ і без Цемаха