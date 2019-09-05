Суд отпустил из-под стражи фигуранта по делу MH17 Цемах
Киев • УНН
КИЕВ. 5 сентября. УНН. Киевский апелляционный суд освободил из-под стражи фигуранта по делу о катастрофе малайзийского Boeing рейса MH17 Владимира Цемаха, передает УНН.
Так, Цемаху изменили меру пресечения с содержания под стражей на личное обязательство.
Добавим, имя Цемаха, задержанного в июне этого года сотрудниками Службы безопасности Украины, называли среди тех, кого Украина может обменять с Россией.
Совместная следственная группа по делу о катастрофе малайзийского самолета Boeing 777 в 2014 году намерена допросить Цемаха.
Ранее в сети журналисты обнародовали видео 2015 года, на котором один из боевиков - Цемах, рассказал, что прятал ЗРК "Бук".