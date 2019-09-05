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Суд відпустив з-під варти фігуранта у справі MH17 Цемаха

Суд відпустив з-під варти фігуранта у справі MH17 Цемаха

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 вересня. УНН. Київський апеляційний суд звільнив з-під варти фігуранта у справі про катастрофу малайзійського Boeing рейсу MH17 Володимира Цемаха, передає УНН.

Так, Цемаху змінили запобіжний захід з тримання під вартою на особисте зобов'язання.

Додамо, ім'я Цемаха, затриманого в червні цього року співробітниками Служби безпеки України, називали серед тих, кого Україна може обміняти з Росією. 

Спільна слідча група у справі про катастрофу малайзійського літака Boeing 777 в 2014 році має намір допитати арештованого раніше Цемаха.

Раніше у мережі журналісти оприлюднили відео за 2015 рік, на якому один з бойовиків – Цемах, розказав, що ховав ЗРК "Бук".

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