Суд відпустив з-під варти фігуранта у справі MH17 Цемаха
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Київський апеляційний суд звільнив з-під варти фігуранта у справі про катастрофу малайзійського Boeing рейсу MH17 Володимира Цемаха, передає УНН.
Так, Цемаху змінили запобіжний захід з тримання під вартою на особисте зобов'язання.
Додамо, ім'я Цемаха, затриманого в червні цього року співробітниками Служби безпеки України, називали серед тих, кого Україна може обміняти з Росією.
Спільна слідча група у справі про катастрофу малайзійського літака Boeing 777 в 2014 році має намір допитати арештованого раніше Цемаха.
Раніше у мережі журналісти оприлюднили відео за 2015 рік, на якому один з бойовиків – Цемах, розказав, що ховав ЗРК "Бук".