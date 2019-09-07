В Нидерландах пока не собираются обсуждать вопрос освобождения Цемаха на уровне ЕС — журналист

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 107062 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 119622 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 111229 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 117431 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 123535 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 150016 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149828 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140632 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 192580 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 116825 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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В Нидерландах пока не собираются обсуждать вопрос освобождения Цемаха на уровне ЕС — журналист

В Нидерландах пока не собираются обсуждать вопрос освобождения Цемаха на уровне ЕС — журналист

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 сентября. УНН. В Нидерландах пока не собираются нарушать на уровне ЕС вопрос об освобождении из-под стражи и обмене удерживаемыми лицами между украинской и российской сторонами террориста “ДНР” Владимира Цемаха, который является важным фигурантом дела о катастрофе MH17. Об этом в своем микроблоге в Twitter написал журналист брюссельсокго филиала издание “Радио Свобода” Рикард Йозвяк, передает УНН

“Пока нет никаких признаков того, что Нидерланды нарушать в Брюсселе вопрос Цемах и обмена пленными между Украиной и Россией. Это, конечно, еще может измениться”, — написал он.

Как сообщал УНН, накануне киевский апелляционный суд освободил из-под стражи фигуранта по делу о катастрофе малайзийского Boeing рейса MH17 Владимира Цемах.

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