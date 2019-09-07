В Нидерландах пока не собираются обсуждать вопрос освобождения Цемаха на уровне ЕС — журналист
Киев • УНН
КИЕВ. 7 сентября. УНН. В Нидерландах пока не собираются нарушать на уровне ЕС вопрос об освобождении из-под стражи и обмене удерживаемыми лицами между украинской и российской сторонами террориста “ДНР” Владимира Цемаха, который является важным фигурантом дела о катастрофе MH17. Об этом в своем микроблоге в Twitter написал журналист брюссельсокго филиала издание “Радио Свобода” Рикард Йозвяк, передает УНН.
“Пока нет никаких признаков того, что Нидерланды нарушать в Брюсселе вопрос Цемах и обмена пленными между Украиной и Россией. Это, конечно, еще может измениться”, — написал он.
Как сообщал УНН, накануне киевский апелляционный суд освободил из-под стражи фигуранта по делу о катастрофе малайзийского Boeing рейса MH17 Владимира Цемах.
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