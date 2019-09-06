Bellingcat: у слідчих по MH17 достатньо доказів проти РФ і без Цемаха
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Рішення суду щодо Володимира Цемаха було прийнято в рамках підготовки до обміну утримуваними між Україною і Росією і не перешкодить міжнародному розслідуванню катастрофи Boeing рейсу MH17 над Донеччиною в 2014 році. Про це в інтерв'ю "Настоящему Времени" розповів розслідувач Bellingcat Христо Грозєв, передає УНН.
"Це було несподівано до вчорашнього вечора, коли дізналися, що його справа буде розглядатися в суді. Тоді з'явилися версії, що, швидше за все, це підготовка до обміну 33 або 34 військовополонених з обох сторін (тільки частина людей, внесених до списків на обмін, вважаються військовополоненими, інша частина полонених були засуджені в Росії і Україні без прив'язки до участі у військовому конфлікті - ред.). Ще тиждень тому ми знали, що з Москви прийшов ультиматум - якщо не буде включений в списки пан Цемах, то ніхто з 33 засуджених (в Росії) не буде звільнений", - сказав Грозєв.
На його думку, Україна і міжнародна слідча група в Нідерландах могли погодитися відпустити Цемаха через те, що у офіційного розслідування достатньо доказів причетності Росії до катастрофи Boeing.
"З точки зору доказової бази, нічого особливо не зміниться. Міжнародна слідча група накопичила настільки багато об'єктивних доказів, які доводять причетність Росії, що для суду це нічого не змінить... на жаль, Росія і Кремль завжди будуть говорити, що це була одностороння судова процедура. Але сам процес буде мати досить легітимних доказів, щоб суддя виніс об'єктивний вирок", - сказав він.
Розслідувач також упевнений, що Україні необхідно поділитися з міжнародним слідством деталями переговорів щодо обміну. На його думку, ультиматум Росії з видачі саме Цемаха буде "вагомим доказом" причетності його до катастрофи лайнера.
Як повідомляв УНН, напередодні київський апеляційний суд звільнив з-під варти фігуранта у справі про катастрофу малайзійського Boeing рейсу MH17 Володимира Цемаха.