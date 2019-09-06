Bellingcat: у слідчих по MH17 достатньо доказів проти РФ і без Цемаха

КИЇВ. 6 вересня. УНН. Рішення суду щодо Володимира Цемаха було прийнято в рамках підготовки до обміну утримуваними між Україною і Росією і не перешкодить міжнародному розслідуванню катастрофи Boeing рейсу MH17 над Донеччиною в 2014 році. Про це в інтерв'ю "Настоящему Времени" розповів розслідувач Bellingcat Христо Грозєв, передає УНН.