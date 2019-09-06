Bellingcat: у следователей по MH17 достаточно доказательств против РФ и без Цемаха

"Это было неожиданно до вчерашнего вечера, когда узнали, что его дело будет рассматриваться в суде. Тогда появились версии, что скорее всего это подготовка к обмену 33 или 34 военнопленных с обеих сторон (только часть людей, внесенных в списки на обмен, считаются военнопленными, остальная часть пленных были осуждены в России и Украине без привязки к участию в военном конфликте – ред.). Еще неделю назад мы знали, что из Москвы пришел ультиматум – если не будет включен в списки господин Цемах, то никто из 33 осужденных (в России) не будет освобожден", – сказал Грозев.

По его мнению, Украина и международная следственная группа в Нидерландах могли согласиться отпустить Цемаха из-за того, что у официального расследования достаточно доказательств причастности России к крушению Boeing.

"С точки зрения доказательной базы, ничего особенно не изменится. Международная следственная группа накопила столько много объективных доказательств, которые доказывают причастность России, что для суда это ничего не изменит... к сожалению, Россия и Кремль всегда будут говорить, что это была односторонняя судебная процедура. Но сам процесс будет иметь достаточно легитимных доказательств, чтобы судья вынес объективный приговор", – сказал он.

Расследователь также уверен, что Украине необходимо поделиться с международным следствием деталями переговоров по обмену. По его мнению, ультиматум России по выдаче именно Цемаха будет "весомым доказательством" причастности его к крушению лайнера.

Как сообщал УНН, накануне киевский апелляционный суд освободил из-под стражи фигуранта по делу о катастрофе малайзийского Boeing рейса MH17 Владимира Цемаха.