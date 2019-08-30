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Між Україною та РФ розпочався обмін полоненими - ЗМІ

Між Україною та РФ розпочався обмін полоненими - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 серпня. УНН. Між Україною та РФ розпочався обмін полонених. Про це йдеться в повідомленні, яке репостнув новопризначений генеральний прокурор України Руслан Рябошапка. Першоджерело цього допису було опубліковане співробітницею Верховної Ради України Ганною Ісламовою, передає УНН.

“Молимося. Обмін завершився: Моряки, Сенцов, Карпюк, Балух, Гріб летять додому! Чекаємо”, — йдеться у повідомленні. Допис, зокрема, репостнув новопризначений Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка.

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У свою чергу, Telegram-канал “НЕЗЫГАРЬ” повідомив, що літак з полоненими українцями летить до аеропорту Жуляни, зазначивши, що “українців, що будуть звільнені в результаті обміну, зустрічатиме Зеленський”.

Нагадаємо, раніше російський Telegram-канал “НЕЗЫГАРЬ” повідомив про те, що українських політв’язнів в автозаках везуть в аеропорт. Після цього, ексдепутат Держдуми РФ заявив, що сьогодні відбудеться обмін полоненими між Росією та Україною.

А ще раніше, перед цим, народний депутат Ахтем Чийгоз після урочистого засідання Верховної Ради повідомив, що за його інформацією обмін відбудеться 30 серпня.

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