Обмін в'язнями між Україною і РФ відбудеться 30 серпня — Чийгоз
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Обмін в'язнями між Україною і Росією відбудеться в п'ятницю, 30 серпня. Про це журналістам повідомив народний депутат Ахтем Чийгоз після урочистого засідання Верховної Ради в четвер, передає УНН.
"Олег Сенцов в "Лефортово". З тієї інформації, що я знаю, у п'ятницю повинні прибути. Усі разом. Але це все настільки приблизно. Я сам пройшов цей шлях, і знаю, що зміни можливі. В цілому, те, що це питання поставлене "на рейки" і буде відпрацьоване, - це так", - сказав Чийгоз.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що українського режисера Олега Сенцова вивезли з колонії № 8 в місті Лабитнангі в Москву.
Водночас, у Кремлі не коментують інформацію про можливу дату обміну утримуваними особами між Росією і Україною.