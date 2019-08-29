Олег Сенцов этапирован из колонии в Москву - СМИ

Предполагается, что режиссера могут обменять на журналиста Кирилла Вышинского, уволенного ранее судом в Киеве.

Адвокат Дмитрий Динзе пока не подтверждает информацию об этапировании Сенцова с Лабытнанги. По словам правозащитников, несколько дней назад он был там, получил письмо. При этом допускается, что Сенцова могли перевезти авиацией в течение одного дня.

В ФСИН, по информации “Говорит Москва”, не подтвердили перевод Сенцова в Москву. Заместитель председателя службы исполнения наказаний Валерий Максименко отметил, что не располагает информацией о осужденном.

Напоминаем, в Кремле не комментируют информацию о возможной дате обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.