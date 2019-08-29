Олег Сенцов этапирован из колонии в Москву - СМИ

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 5731 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 113585 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 124395 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 115869 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 121642 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 126198 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 151391 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150819 просмотра

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Олег Сенцов этапирован из колонии в Москву - СМИ

Олег Сенцов этапирован из колонии в Москву - СМИ

Киев  •  УНН

 • 14212 просмотра

КИЕВ. 29 августа. УНН. Украинского режиссера Олега Сенцова вывезли из колонии № 8 в городе Лабытнанги. Как сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на источник в спецотделе колонии, где именно находится сейчас Сенцов — неизвестно, пишет УНН со ссылкой на информацию агентства ТАСС, которое ссылается на собственные источники.

Предполагается, что режиссера могут обменять на журналиста Кирилла Вышинского, уволенного ранее судом в Киеве.

Адвокат Дмитрий Динзе пока не подтверждает информацию об этапировании Сенцова с Лабытнанги. По словам правозащитников, несколько дней назад он был там, получил письмо. При этом допускается, что Сенцова могли перевезти авиацией в течение одного дня.

В ФСИН, по информации “Говорит Москва”, не подтвердили перевод Сенцова в Москву. Заместитель председателя службы исполнения наказаний Валерий Максименко отметил, что не располагает информацией о осужденном.

Напоминаем, в Кремле не комментируют информацию о возможной дате обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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