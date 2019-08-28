Кремль також не коментує інформацію про дату обміну утримуваними особами між РФ і Україною
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. У Кремлі не коментують інформацію про можливу дату обміну утримуваними особами між Росією і Україною, передає УНН з посиланням на російське агентство ТАСС.
“У Кремлі ніколи не говорили про те, що сьогодні щось планується. Тому я не знаю, звідки взята ця інформація”, — заявив журналістам прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков на прохання прокоментувати інформацію про те, що обмін утримуваними особами між РФ і Україною відсувається на невизначений термін. При цьому в деяких ЗМІ повідомлялося, що такий обмін планувалося почати 28 серпня.
Пєсков відмовився відповідати на уточнююче запитання, чи є в цілому конкретні плани про початок обміну утримуваними особами. “Мені нічого додати до того, що я вже сказав”, — відповів він.
Як зазначав УНН, коментувати процес з обміну утримуваними особами між РФ і Україною поки немає необхідності і можливості. Про це повідомила в середу на брифінгу офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова.