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Кремль також не коментує інформацію про дату обміну утримуваними особами між РФ і Україною

Кремль також не коментує інформацію про дату обміну утримуваними особами між РФ і Україною

Київ • УНН

 • 8649 перегляди

КИЇВ. 28 серпня. УНН. У Кремлі не коментують інформацію про можливу дату обміну утримуваними особами між Росією і Україною, передає УНН з посиланням на російське агентство ТАСС.

“У Кремлі ніколи не говорили про те, що сьогодні щось планується. Тому я не знаю, звідки взята ця інформація”, — заявив журналістам прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков на прохання прокоментувати інформацію про те, що обмін утримуваними особами між РФ і Україною відсувається на невизначений термін. При цьому в деяких ЗМІ повідомлялося, що такий обмін планувалося почати 28 серпня.

Пєсков відмовився відповідати на уточнююче запитання, чи є в цілому конкретні плани про початок обміну утримуваними особами. “Мені нічого додати до того, що я вже сказав”, — відповів він.

Як зазначав УНН, коментувати процес з обміну утримуваними особами між РФ і Україною поки немає необхідності і можливості. Про це повідомила в середу на брифінгу офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова.

Українські Національні Новини

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