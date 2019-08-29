Олег Сенцов етапований з колонії у Москву - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Українського режисера Олега Сенцова вивезли з колонії № 8 у місті Лабитнангі. Як повідомляє Telegram-канал Baza з посиланням на джерело в спецвідділі колонії, де саме знаходиться зараз Сенцов — невідомо, пише УНН з посиланням на інформацію агентства ТАСС, яке посилається на власні джерела.
Передбачається, що режисера можуть обміняти на журналіста Кирила Вишинського, звільненого раніше судом у Києві.
Адвокат Дмитро Дінзе поки не підтверджує інформацію про етапування Сенцова з Лабитнангі. За словами правозахисників, декілька днів тому він був там, отримав листа. При цьому допускається, що Сенцова могли перевезти авіацією протягом одного дня.
У ФСВП, з інформації “Говорить Москва”, не підтвердили переведення Сенцова в Москву. Заступник голови служби виконання покарань Валерій Максименко зазначив, що не має інформації про засудженого.
Нагадуємо, у Кремлі не коментують інформацію про можливу дату обміну утримуваними особами між Росією і Україною.