Обмен заключенными между Украиной и РФ пройдет 30 августа – Чийгоз

"Олег Сенцов в "Лефортово". По той информации, что я знаю, в пятницу должны прибыть. Все вместе. Но это все настолько предположительно. Я сам прошел этот путь, и знаю, что изменения возможны. В целом, то, что этот вопрос поставлен "на рельсы" и будет отработан, – это да", - сказал Чийгоз.

Напомним, ранее стало известно, что украинского режиссера Олега Сенцова вывезли из колонии № 8 в городе Лабытнанги в Москву.

В то же время, в Кремле не комментируют информацию о возможной дате обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.