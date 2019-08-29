У Росії повідомляють, що підготовлених до обміну українців повезли в аеропорт

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Київ • УНН

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КИЇВ. 29 серпня. УНН. Надійшло повідомлення про те, що українських політв’язнів в автозаках везуть в аеропорт. Про це написав Telegra-канал “НЕЗЫГАРЬ”, повідомляє УНН.

“Повідомляють, що колона автозаків в супроводі вертольотів направляється на підмосковний аеродром Остафьево”, — йдеться у повідомленні в Telegra-каналі "НЕЗЫГАРЬ Brief". У репоста цього повідомлення в основний канал "НЕЗЫГАРЬ" додається “Процес обміну почався? Чекаємо підтвердження”.

Однак ніяких деталей більше не повідомляється.

УНН намагався зв’язатися з особами, які можуть бути інформовані про процес обміну, але поки ніякий додаткової інформації отримати не вдалося.

Нагадаємо, народний депутат Ахтем Чийгоз після урочистого засідання Верховної Ради повідомив, що за його інформацією обмін відбудеться 30 серпня.

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