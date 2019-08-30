Между Украиной и РФ начался обмен пленными - СМИ

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 113013 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 123872 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 115390 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 121319 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 125998 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 151248 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150786 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140723 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 195951 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 116868 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Актуальное
Между Украиной и РФ начался обмен пленными - СМИ

Между Украиной и РФ начался обмен пленными - СМИ

Киев  •  УНН

 • 16259 просмотра

КИЕВ. 30 августа. УНН. Между Украиной и РФ начался обмен пленных. Об этом говорится в сообщении, которое репостнул новоипризначенный генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка. Первоисточник этого сообщения был опубликован сотрудницей Верховной Рады Украины Анной Исламовой, передает УНН.

“Молимся. Обмен завершился: моряки Сенцов, Карпюк, Балух, Гроб летят домой! Ждем”, — говорится в сообщении. Сообщение, в частности, репостнув вновь Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.

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В свою очередь, Telegram канал “НЕЗЫГАРЬ” сообщил, что самолет с пленными Украинский летит в аэропорт Жуляны, отметив, что “освобождаемых в результате обмена украинцев будет встречать Зеленский”.

Напомним, ранее российский Telegram канал “НЕЗЫГАРЬ” сообщил о том, что украинских политзаключенных в автозаках везут в аэропорт. После этого, ексдепутат Госдумы РФ заявил, что сегодня состоится обмен пленными между Россией и Украиной.

А еще раньше, перед этим, народный депутат Ахтем Чийгоз после торжественного заседания Верховной Рады сообщил, что по его информации обмен состоится 30 августа.

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Украинские Национальные Новости

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