ЗМІ РФ: Путін готовий помилувати політв’язнів Кремля, якщо ті продовжать “сидіти” в Україні

КИЇВ. 30 серпня. УНН. Політв’язнів Кремля, які наразі утримуються в Росії, може помилувати президент РФ Володимир Путін в обмін на помилуваних громадян Росії, яких засудили в Україні. Про це з посиланням на свої джерела, яке близьке до процесу переговорів, повідомляє російське видання “Комерсант”, передає УНН.