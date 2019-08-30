ЗМІ РФ: Путін готовий помилувати політв’язнів Кремля, якщо ті продовжать “сидіти” в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Політв’язнів Кремля, які наразі утримуються в Росії, може помилувати президент РФ Володимир Путін в обмін на помилуваних громадян Росії, яких засудили в Україні. Про це з посиланням на свої джерела, яке близьке до процесу переговорів, повідомляє російське видання “Комерсант”, передає УНН.
За інформацією видання, українських політв’язнів готовий помилувати своїм указом Путін, якщо від українців надійдуть особисті звернення на ім’я російського президента. Зазначається, що при цьому кілька людей, зокрема режисер Олег Сенцов, відмовилися просити помилування, оскільки це буде означати визнання провини.
Подальший процес звільнення політв’язнів, які перебувають під слідством у РФ, можуть передати українському суду, який, як передбачається, продовжить розгляд так званих “справ”.
Так, за даними джерел видання, в Україну передадуть кримінальну справу 24 моряків, затриманих у Керченській протоці. Адвокати моряків наразі не надають коментарів, побоюючись зірвати переговори.
Зазначається, що деякі українці відмовилися брати участь в обміні.
Нагадаємо, раніше російський Telegram-канал “НЕЗЫГАРЬ” повідомив про те, що українських політв’язнів в автозаках везуть в аеропорт. Після цього, ексдепутат Держдуми РФ заявив, що сьогодні відбудеться обмін полоненими між Росією та Україною.
А ще раніше, перед цим, народний депутат Ахтем Чийгоз після урочистого засідання Верховної Ради повідомив, що за його інформацією обмін відбудеться 30 серпня.