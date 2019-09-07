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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 108087 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 120185 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 111774 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 117920 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 123849 просмотра

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Украинские моряки и политзаключенные выехали в аэропорт - журналисты

Украинские моряки и политзаключенные выехали в аэропорт - журналисты

Киев  •  УНН

 • 16326 просмотра

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Украинские моряки и политзаключенные выехали из СИЗО в аэропорт Внуково. Об этом сообщают сразу несколько российских журналистов, передает УНН.

“8:39. Кортеж с украинскими моряками и политзаключенными выезжает из ворот СИЗО 2 „Лефортово“: две полицейских машины 2 ОСБ ДРС ГИБДД, черный мерседес у530 777 и два серых автобуса universe space с полностью затонированными стеклами”, — сообщила российская журналистка и общественная активистка Виктория Ивлева в Facebook.

Еще один журналист Василий Максимов в Twitter заявил, что украинцев везут в аэропорт Внуково.

“В 6.39 утра к воротам Лефортова подъехал еще один автобус в сопровождении кортежа полицейских машин. Этот автобус привез спецназовцев в масках — видимо сопровождение пленных в дороге в аэропорт. Выехали автобусы. Информация, во Внуково-2”, — написал он.

https://t.co/BrxIEY1pdC pic.twitter.com/faDrtPdA4h

— VASILY MAXIMOV (@vasilymaximov) September 7, 2019

Напомним, ряд СМИ и неофициальных лиц сообщали, что обмен пленными между Украиной и Россией планируется на сегодня, 7 сентября. Но пока никаких официальных подтверждений этому нет.

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На прошлой неделе уже планировалось, что обмен будет произведен. Тогда вновь Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка сделал репост сообщения в своем Facebook, в котором сообщалось, что обмен пленными начался. Сейчас это сообщение удалено.

Как сообщал УНН, накануне киевский апелляционный суд освободил из-под стражи фигуранта по делу о катастрофе малайзийского Boeing рейса MH17 Владимира Цемах.

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