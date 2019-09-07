Украинские моряки и политзаключенные выехали в аэропорт - журналисты
Киев • УНН
КИЕВ. 7 сентября. УНН. Украинские моряки и политзаключенные выехали из СИЗО в аэропорт Внуково. Об этом сообщают сразу несколько российских журналистов, передает УНН.
“8:39. Кортеж с украинскими моряками и политзаключенными выезжает из ворот СИЗО 2 „Лефортово“: две полицейских машины 2 ОСБ ДРС ГИБДД, черный мерседес у530 777 и два серых автобуса universe space с полностью затонированными стеклами”, — сообщила российская журналистка и общественная активистка Виктория Ивлева в Facebook.
Еще один журналист Василий Максимов в Twitter заявил, что украинцев везут в аэропорт Внуково.
“В 6.39 утра к воротам Лефортова подъехал еще один автобус в сопровождении кортежа полицейских машин. Этот автобус привез спецназовцев в масках — видимо сопровождение пленных в дороге в аэропорт. Выехали автобусы. Информация, во Внуково-2”, — написал он.
https://t.co/BrxIEY1pdC pic.twitter.com/faDrtPdA4h— VASILY MAXIMOV (@vasilymaximov) September 7, 2019
Напомним, ряд СМИ и неофициальных лиц сообщали, что обмен пленными между Украиной и Россией планируется на сегодня, 7 сентября. Но пока никаких официальных подтверждений этому нет.
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На прошлой неделе уже планировалось, что обмен будет произведен. Тогда вновь Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка сделал репост сообщения в своем Facebook, в котором сообщалось, что обмен пленными начался. Сейчас это сообщение удалено.
Как сообщал УНН, накануне киевский апелляционный суд освободил из-под стражи фигуранта по делу о катастрофе малайзийского Boeing рейса MH17 Владимира Цемах.
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