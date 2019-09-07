Полозов повідомив про початок обміну між Росією і Україною
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Процедура обміну утримуваними особами в Україні та Росії почалася. Про це в Twitter повідомив адвокат українських моряків Микола Полозов, передає УНН.
“Команда захисту військовополонених українських моряків не коментувала неперевірені чутки і припущення щодо їх звільнення. Тепер можна сказати, що процес пішов”, — написав адвокат.
Як повідомляв УНН, вранці 7 вересня влада Росії і України почали підготовку до обміну ув’язненими, поки літак за спеціальним авіазагону “Росія” підлітає до української столиці.