Полозов сообщил о начале обмена между Россией и Украиной
Киев • УНН
КИЕВ. 7 сентября. УНН. Процедура обмена удерживаемыми лицами в Украине и России началась. Об этом в Twitter сообщил адвокат украинских моряков Николай Полозов, передает УНН.
“Команда защиты военнопленных украинских моряков не комментировала непроверенные слухи и предположения относительно их освобождения. Теперь можно сказать, что процесс пошёл”, — написал адвокат.
Как сообщал УНН, утром 7 сентября власти России и Украины начали подготовку к обмену заключенными, пока самолет по специальному авиаотряда “Россия” подлетает в украинскую столицу.