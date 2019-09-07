Самолет из президентского авиаотряда "Россия" прибывает с Москвы в Киев

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6 марта, 19:19 • 94970 просмотра

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6 марта, 17:12 • 115792 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 107521 просмотра

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6 марта, 14:10 • 114056 просмотра

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 сентября. УНН. Утром 7 сентября власти России и Украины начали подготовку к обмену заключенными, пока самолет по специальному авиаотряда “Россия” подлетает к украинской столице, пишет УНН со ссылкой на данные специализированного ресурса Flightradar24.

Утром 7 сентября власти России и Украины начали подготовку к обмену заключенными. Около 9:00 утра из СИЗО “Лефортово” в аэропорт Внуково отправились два пассажирских автобуса в сопровождении автомобилей ФСБ и ДПС. Предполагается, что в автобусах находятся украинские пленные.

Между тем, по информации СМИ, во Внуково приземлился самолет с государственной символикой Украины, вероятно, из президентского авиаотряда. Из Москвы в Киев вылетел самолет авиаотряда “Россия”, который обозначен как борт RSD092.

На момент публикации новости самолет находился над территорией Черниговской области и шел на посадку в международный аэропорт “Борисполь”.

Как писал УНН, украинские моряки и политзаключенные выехали в аэропорт.

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