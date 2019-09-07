Літак з президентського авіазагону "Росія" прибуває з Москви до Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Вранці 7 вересня влада Росії і України почали підготовку до обміну ув’язненими, наразі літак з спеціального авіазагону “Росія” підлітає до української столиці, пише УНН з посиланням на данні спеціалізованого ресурсу Flightradar24.
Вранці 7 вересня влада Росії і України почали підготовку до обміну ув’язненими. Близько 9:00 ранку з СІЗО “Лефортово” в аеропорт Внуково вирушили два пасажирські автобуси в супроводі автомобілів ФСБ і ДПС. Передбачається, що в автобусах перебувають українські полонені.
Тим часом, за інформацією ЗМІ, у Внуково приземлився літак з державною символікою України, імовірно, з президентського авіазагону. З Москви до Києва вилетів літак авіазагону “Росія”, який позначений як борт RSD092.
На момент публікації новини літак перебував над територією Чернігівської області та йшов на посадку в міжнародний аеропорт “Бориспіль”.
Як писав УНН, українські моряки і політв’язні виїхали в аеропорт.