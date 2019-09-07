Посольство РФ показало росіян, які вилетіли на батьківщину
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Посольство Росії в Україні в Twitter опублікувало фото осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну утримуваними між двома державами, передає УНН.
"Наших звільнили! Летять додому. Чекали, вірили, добивалися. Здійснилося!" - йдеться в повідомленні посольства.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що літак з президентського авіазагону "Росія", який приземлився годинами раніше в Києві, вилетів з Борисполя до Москви.
Як повідомляв УНН, раніше сьогодні адвокат Полозов повідомив про початок обміну між Росією і Україною.