Посольство РФ показало россиян, вылетевших на родину
Киев • УНН
КИЕВ. 7 сентября. УНН. Посольство России в Украине в Twitter опубликовало фото лиц, которых Украина передала России в рамках обмена удерживаемыми между двуме государствами, передаёт УНН.
“Наших освободили! Летят домой. Ждали, верили, добивались. Свершилось!” — говорится в сообщении посольства.
Напомним, ранее стало известно, что самолет из президентского авиаотряда “Россия”, который приземлился часами ранее в Киеве, вылетел из Борисполя в Москву.
Как сообщал УНН, ранее сегодня адвокат Полозов сообщил о начале обмена между Россией и Украиной.