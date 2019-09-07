Росжурналісти: Цемах на борту, Вишинський - готується до вильоту
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Відпущений з-під арешту в четвер Володимир Цемах і керівник "РИА Новости Украина" Кирило Вишинський готуються до вильоту в Росію з Борисполя в рамках обміну утримуваними між Україною і РФ. Про це в Twitter повідомив журналіст Олександр Коц, передає УНН.
"Володимир Цемах - на борту літака, що вилітає в Росію .... Кирило Вишинський теж поки не вилетів. Він зараз знаходиться у тому ж наметі, де всі проходять прикордонний контроль. Цемаха серед них поки немає", - написав журналіст.
Також в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Руслана Гаджиєва немає в списку на обмін РФ.
Відзначимо, що літак з президентського авіазагону "Росія" вилетів з Борисполя до Москви.